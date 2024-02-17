Прокатился: на Кубани 22-летний парень угнал автомобиль и врезался на нем в клумбу

Прокатился: на Кубани 22-летний парень угнал автомобиль и врезался на нем в клумбуВ Новокубанском районе Краснодарского края 22-летний парень решил покататься на чужом автомобиле, но врезавшись в клумбу, бросил машину и скрылся с места ДТП.
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