Обозреватель Рябкова: дочь Петросяна требует ДНК-тест на детей Брухуновой

Вокруг семьи известного юмориста Евгения Петросяна разразился крупный скандал. Все произошло с подачи светской обозревательницы Светланы Рябковой – она утверждает, что дочь артиста Викторина якобы сомневается в том, что дети его нынешней жены Татьяны Брухуновой – действительно родные юмористу.