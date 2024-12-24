Обозреватель Рябкова: дочь Петросяна требует ДНК-тест на детей Брухуновой

Вокруг семьи известного юмориста Евгения Петросяна разразился крупный скандал. Все произошло с подачи светской обозревательницы Светланы Рябковой – она утверждает, что дочь артиста Викторина якобы сомневается в том, что дети его нынешней жены Татьяны Брухуновой – действительно родные юмористу.
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