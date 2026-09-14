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Регионы России

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Xiaomi открыла предзаказы на стиральную машину Mijia с тремя барабанами

Xiaomi открыла предзаказы на стиральную машину Mijia с тремя барабанами

Компания Xiaomi объявила о запуске предзаказов на инновационную стиральную машину Mijia Three-Drum Washing Machine, оснащённую тремя барабанами.

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