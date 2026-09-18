NY Post: на авианосце Abraham Lincoln задержали супругов за наркоторговлю

Супружескую пару военнослужащих ВМС США задержали за распространение наркотиков на борту авианосца USS Abraham Lincoln, один моряк умер от передозировки.
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