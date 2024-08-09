Валерий Фадеев: «Происходящее в Курской области является нарушением Женевской конвенции»

МОСКВА, 9 августа, ФедералПресс. Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека потребует от международных организаций признать террористическими действия ВСУ в Курской области.
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