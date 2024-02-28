Глава ведомства поручил представить доклад о расследовании обстоятельств смерти юноши в Республике Башкортостан

Следственными органами СК России по Республике Башкортостан расследуется уголовное дело, возбужденное в связи с безвестным исчезновением 17-летнего юноши, тело которого впоследствии было обнаружено в лесном массиве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии