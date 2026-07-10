Волошко: Центр занятости стал опорой для 11 тысяч жителей Чугуевки

ВЛАДИВОСТОК, 10 июля, ФедералПресс. В рамках рабочего визита в село Чугуевка председатель Законодательного Собрания Приморского края Антон Волошко посетил обособленное подразделение краевого казенного учреждения «Приморский центр занятости населения».
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