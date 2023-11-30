В России использование зимних автомобильных шин с 1 декабря стало обязательным

Представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила журналистам, что с 1 декабря водителям легковых автомобилей с числом посадочных мест не превышающим восемь, а также грузовикам массой не более 3,5 тонн необходимо использовать зимние шины до конца сезона.