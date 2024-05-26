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График четвертей и каникул на 2024/2025 учебный год утвердили в Минобразования.

График четвертей и каникул на 2024/2025 учебный год утвердили в Минобразования.

Министерство образования установило график четвертей и каникул на новый 2024/2025 учебный год.Как сообщает ведомство, традиционно в новом учебном году будет четыре учебные четверти:- первая четверть начнется 2 сентября 2024 г.

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