График четвертей и каникул на 2024/2025 учебный год утвердили в Минобразования.

Министерство образования установило график четвертей и каникул на новый 2024/2025 учебный год.Как сообщает ведомство, традиционно в новом учебном году будет четыре учебные четверти:- первая четверть начнется 2 сентября 2024 г.
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