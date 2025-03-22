Российские военные уничтожили большое количество техники противника в Харьковской области ВСУ несут серьезные потери на различных участках в зоне СВО.
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Российские военные уничтожили большое количество техники противника в Харьковской области ВСУ несут серьезные потери на различных участках в зоне СВО.
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