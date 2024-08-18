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Лукашенко: Белоруссия помогает России снарядами

Лукашенко: Белоруссия помогает России снарядами

Белорусия помогает соседу, поскольку они союзникиРеспублика Беларусь помогает России поставками снарядов, поскольку Россия — союзник, который ведет боевые действия, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия-1».

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