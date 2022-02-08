«ПСЖ» хочет подписать хавбека «Лиона» Пакета летом. Интерес взаимный

Полузащитник Лукас Пакета может покинуть «Лион» летом. Как журналист Адриен Гренье передает со ссылкой на L’Equipe, бразилец входит в число футболистов, привлекающих наиболее серьезное внимание парижан и входящих в список приоритетных подписаний.