Nvidia увеличит мощности стоек серверов ИИ до мегаваттных, увеличив подачу электроэнергии в пять и более раз

Компания Nvidia разрабатывает новую инфраструктуру электропитания под названием 800-вольтовая HVDC-архитектура, которая будет обеспечивать потребности в электроэнергии серверных стоек мощностью 1 МВт и более, и планирует развернуть ее к 2027 году.