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Борис Михайлов: «Овечкин – великий хоккеист. Если у него есть желание выиграть Кубок Стэнли – я его поддерживаю. Когда он говорит, нужно прислушиваться к его мнению»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов  высказался о том, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин хочет выиграть Кубок Стэнли в следующем сезоне НХЛ .

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