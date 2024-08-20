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Путин впервые с 2011 года посетил Чечню и пообщался там с добровольцами

Путин впервые с 2011 года посетил Чечню и пообщался там с добровольцами

Президент России Владимир Путин вечером 20 августа впервые с 2011 года посетил Чечню, где поклонился могиле первого президента республики Ахмата Кадырова и пообщался с добровольцами, которые готовятся к участию в боевых действиях на Украине.

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