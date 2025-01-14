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Царьград

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Масштабный пожар в Дагестане: С цеха огонь перекинулся на жилые дома

Масштабный пожар в Дагестане: С цеха огонь перекинулся на жилые дома

В дагестанском посёлке тушат мебельный цех и жилые дома.В ночь на 15 января в посёлке Бальюрт в Дагестане загорелся мебельный цех.

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