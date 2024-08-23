Павел Малков рассказал о планах по ремонту музея Семенова-Тян-Шанского

Губернатор Павел Малков отметил, что личность ученого всегда вызывала интерес: он провел несколько уникальных экспедиций, побывал в малоисследованных до него местах, совершил несколько научных открытий, описывал флору и фауну.
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