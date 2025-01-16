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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Станкович о Кахигао: «Хороший специалист. Видно, что у него есть опыт, что он разбирается, быстро ориентируется»

«Я уже имел удовольствие разговаривать с ним и до сегодняшнего дня, сегодня мы тоже поговорили. Что я могу сказать, впечатление хорошее.

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