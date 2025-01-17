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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Интер» хочет подписать хавбека Хорватии Сучича и оставить его в аренде в загребском «Динамо» до конца сезона

«Нерадзурри» провели предварительные переговоры о трансфере 21-летнего центрального хавбека. Миланский клуб планирует подписать дебютанта сборной Хорватии в январе и оставить его в аренде в Загребе до конца сезона, поскольку в настоящее время футболист травмирован.

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