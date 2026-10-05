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Татар-информ

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Плановая проверка сирен в Татарстане перенесена на 9 октября

Плановая проверка сирен в Татарстане перенесена на 9 октября

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ» Решением Председателя Правительства РФ плановая проверка системы оповещения в России, в том числе и в Татарстане, переносится с 7-го на 9 октября.

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