На Чукотке оленевод спасся от напавшей на него медведицы благодаря собаке

На Чукотке собака спасла оленевода, на которого набросилась медведица. Об этом со ссылкой на пострадавшего сообщило РИА Новости.
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