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Газета.ру

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На Чукотке оленевод спасся от напавшей на него медведицы благодаря собаке

На Чукотке оленевод спасся от напавшей на него медведицы благодаря собаке

На Чукотке собака спасла оленевода, на которого набросилась медведица. Об этом со ссылкой на пострадавшего сообщило РИА Новости.

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