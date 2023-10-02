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OilPrice: экспорт дизельного топлива из России в октябре упадет почти до нуля

OilPrice: экспорт дизельного топлива из России в октябре упадет почти до нуля

Похоже, что в октябре Россия исполнит свой запрет на экспорт дизельного топлива, отчего в начавшемся новом месяце отгрузки сырья российскими портами на Черном и Балтийском морях упадут практически до нуля.

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