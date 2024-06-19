Политика как он...
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Политика как она есть

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Свежие комментарии

  • Михаил Кицис
    Пульхерия, ты рядом стояла, когда он деньги ВСУ переводил? Не надо путать его с братом Константином у которого было у...Меладзе вернулся ...
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Деньги

Деньги

Мир полон радостными идиотамиПоныли (причём я честно предупредил, что вывалю свою фрустрацию и надо потерпеть или проигнорировать) и хватит.

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Комментарии
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Vasily Golov
Высокий прирост депозитов раньше приводил к высокому оттоку капитала из России, а если отток не балансировался притоком валюты по экспорту – это отражалось в ослаблении рубля. За высокими темпами прироста депозитов следует ожидать высокого инфляционного фона (выше исторического тренда), девальвации рубля, выброса избытка ликвидности на рынок недвижимости и потенциального пузырения активов в РФ.С момента начала СВО депозиты выросли на 18 трлн руб . Приблизился к 60 трлн руб.Только за счет процентных доходов депозитная база населения имеет потенциал прироста на 10-12% в год, а это свыше 5 трлн руб в год в конце 2024.Сумма денег в обороте России на май 2024г=102,3 трлн руб.Это о деньгах.
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7 час.
VG
Vasily Golov
США Денежный агрегат М0= 5 775 200.00 млн USD; Денежная масса M1= 17 987.10  млрд USD ; Денежная масса M2= 20 867.30 млрд USD.Госдолг более  34 трлн USD.
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6 час.
Одиссей
&quot;Честно признаюсь, что я не знаю, как можно разрулить такую ситуацию. И даже не догадываюсь, возможно ли это вообще (подозреваю, что нет). Но мне и не надо. Не мои проблемы.&quot; Да ладно!!! Эта тема вместе со способами решения только на моей памяти обсуждается уже лет 17 - с публикации на Росбалте цикла статей Авантюриста и осторожных еще комментариев/критики Хазина. Их ровно ДВА: гиперинфляция доллар, на фоне которой НАША инфляция 90х покажется детской шалостью и 3МВ или крупный международный военно-политический кризис, который позволит ЮСе сказать &quot;Кому я должен - всем прощаю&quot;. Каждое решение имеет свои негативные последствия. Но в настоящее время америкаки пытаются протолкнуть ВТОРОЙ вариант; Околица, БВосток, на очереди Корея...
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3 час.

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