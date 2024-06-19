Высокий прирост депозитов раньше приводил к высокому оттоку капитала из России, а если отток не балансировался притоком валюты по экспорту – это отражалось в ослаблении рубля. За высокими темпами прироста депозитов следует ожидать высокого инфляционного фона (выше исторического тренда), девальвации рубля, выброса избытка ликвидности на рынок недвижимости и потенциального пузырения активов в РФ.С момента начала СВО депозиты выросли на 18 трлн руб . Приблизился к 60 трлн руб.Только за счет процентных доходов депозитная база населения имеет потенциал прироста на 10-12% в год, а это свыше 5 трлн руб в год в конце 2024.Сумма денег в обороте России на май 2024г=102,3 трлн руб.Это о деньгах.

Одиссей

"Честно признаюсь, что я не знаю, как можно разрулить такую ситуацию. И даже не догадываюсь, возможно ли это вообще (подозреваю, что нет). Но мне и не надо. Не мои проблемы." Да ладно!!! Эта тема вместе со способами решения только на моей памяти обсуждается уже лет 17 - с публикации на Росбалте цикла статей Авантюриста и осторожных еще комментариев/критики Хазина. Их ровно ДВА: гиперинфляция доллар, на фоне которой НАША инфляция 90х покажется детской шалостью и 3МВ или крупный международный военно-политический кризис, который позволит ЮСе сказать "Кому я должен - всем прощаю". Каждое решение имеет свои негативные последствия. Но в настоящее время америкаки пытаются протолкнуть ВТОРОЙ вариант; Околица, БВосток, на очереди Корея...