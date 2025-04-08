🔨 В Алуште водителя грузовика приговорили к колонии за смертельное ДТП 13 апреля 2024 года у водителя грузовика MAN отказали тормоза, из-за чего он скатился назад и наехал на автомобиль Lada Priora.
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🔨 В Алуште водителя грузовика приговорили к колонии за смертельное ДТП 13 апреля 2024 года у водителя грузовика MAN отказали тормоза, из-за чего он скатился назад и наехал на автомобиль Lada Priora.