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Царьград

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Новосибирская область отпразднует День физкультурника 8 августа

Новосибирская область отпразднует День физкультурника 8 августа

В регионе запланировано более 150 мероприятий, которые пройдут на территории всех районов и округов.Губернатор Андрей Травников проконтролировал готовность профильных ведомств к проведению Дня физкультурника в Новосибирской области.

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