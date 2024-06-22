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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Виталий Калешин о «Краснодаре»: «Говорят, что Галицкий ставит состав, но я такого не знаю и не видел. Ни один тренер, даже иностранный, об этом не говорил»

– Вы поиграли в клубе Галицкого. О нем и о Федуне говорят, что когда люди из бизнеса приходят в спорт и начинают применять свои управленческие навыки, выходит не очень хорошо.

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