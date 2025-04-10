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Итоги 2024 года: в России открылось 177 новых производств

Итоги 2024 года: в России открылось 177 новых производств

Итоги 2024 года по новым производствам. Если вдруг кто-то не знает: сайт "Сделано у нас" делает ежемесячные обзоры новых производств, которые можно найти по этой ссылке.

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