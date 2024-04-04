Расчет "Града" уничтожил спрятанные в ангаре ВСУ гаубицы М777

скриншот из видео Расчет реактивной системы залпового огня "Град" группировки "Восток" уничтожил несколько американских гаубиц М777, отправленных для помощи ВСУ и спрятанных в ангаре на южнодонецком направлении.
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