В России прекратили работу три американских онлайн-сервиса

Три американских онлайн-сервиса прекратили работу в России.С 12 сентября на российской территории не работают онлайн-конструктор сайтов Wix, интерактивная доска Miro и платформа для совместной работы в интернете Coda.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии