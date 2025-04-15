Свыше 200 деревьев высадят в ландшафтном парке в Нижегородском районе

Новое общедоступное парковое пространство появится на юго-востоке столицы. На территории, прилегающей к жилому комплексу, создадут ландшафтный парк площадью 2,4 гектара, в котором высадят 207 деревьев, почти половину парка — 11,3 тысячи квадратных метров — займут кустарники.
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