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Свыше 200 деревьев высадят в ландшафтном парке в Нижегородском районе

Свыше 200 деревьев высадят в ландшафтном парке в Нижегородском районе

Новое общедоступное парковое пространство появится на юго-востоке столицы. На территории, прилегающей к жилому комплексу, создадут ландшафтный парк площадью 2,4 гектара, в котором высадят 207 деревьев, почти половину парка — 11,3 тысячи квадратных метров — займут кустарники.

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