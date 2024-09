SGX: INDON 42OOKC FOB THERMAL COAL BULLISH SET UP SGX IHS McCloskey M42 - Indonesian 4200kc GAR FOB Thermal Coal Futures,Sep-2024,Composite Futures SGX_DLY:M42F1! micchua This contract displayed a 3 wave structure and current fourth panning out an irregular pattern should see upside for wave 5 should price not go below $48 (over lapping wave1).