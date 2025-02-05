Стало известно о низком моральном духе в НАСА из-за Маска

В НАСА из-за влияния основателя компании SpaceX Илона Маска наблюдается низкий моральный дух. Об этом обозревателю издания ArsTechnica Эрику Бергеру стало известно от источников в американском космическом агентстве.
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