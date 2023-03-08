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Массовые драки мигрантов в России - часть большой операции

Массовые драки мигрантов в России - часть большой операции

Массовые драки мигрантов стали частью повседневной жизни России. Председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета по правам человека России Кирилл Кабанов пояснил, что это явление - часть большой спланированной операции Запада.

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