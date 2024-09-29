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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чайковски об игре в России: «Мне очень нравится в КХЛ. Не вижу никакой проблемы в том, чтобы остаться. Я играю в хоккей, и все»

– Недавно в сборную Словакии снова начали приглашать игроков из КХЛ. Была квалификация, вас приглашали принять участие? Некоторые игроки ездили.

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