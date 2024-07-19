Кадровый вопрос, часть II: об изменении отношения к строительным профессиям

Участие в проекте «Профессионалитет», собственные образовательные курсы и программы стажировок, практическая подготовка учащихся — лишь часть работы игроков рынка недвижимости, нацеленная на борьбу с кадровым дефицитом.
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