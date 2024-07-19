Business FM
MainЛЕНТАФИНАНСЫПОЛИТИКАОБЩЕСТВОПРАВОАВТОНЕДВИЖИМОСТЬ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Business FM

65 798 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • венедиктплюхин
    ленинградский "газпром" - главный позор российского футбола.Новый чемпионат Р...
  • Eduard
    Вот что значит зависить от одних уродов!Репетиция «Судног...
  • венедиктплюхин
    Опять команда-паразит (ленинградский "газпром") победит.Чемпионат России ...

Кадровый вопрос, часть II: об изменении отношения к строительным профессиям

Кадровый вопрос, часть II: об изменении отношения к строительным профессиям

Участие в проекте «Профессионалитет», собственные образовательные курсы и программы стажировок, практическая подготовка учащихся — лишь часть работы игроков рынка недвижимости, нацеленная на борьбу с кадровым дефицитом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх