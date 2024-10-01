Направлявшийся в Катар самолет делегации с Чернышенко сел в Минводах

Самолет с российской делегацией под руководством вице-премьер-министра Дмитрия Чернышенко, которая летела в Катар, совершил вынужденную посадку в Минеральных Водах из-за закрытия воздушного пространства Ирана, 1 октября сообщает РИА Новости.
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