На ВЭФ представили протезы с микропроцессорным управлением

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Линейку разработанных в России протезов рук и ног с микропроцессорным управлением представили в павильоне Сахалинской области на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), передает корреспондент ТАСС.
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