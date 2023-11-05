Спустя два месяца после гибели руководства "музыкантов" постепенно вырисовываются дальнейшие перспективы компании. Главой ЧВК стал сын Евгения Пригожина — Павел.

ФОТО: ALEKSEY DUSHUTIN/DMITRIY KANDINSKIY/SHUTTERSTOCK АНДРЕЙ РЕВНИВЦЕВ "ВЕРНУЛСЯ ИЗ УКРАИНСКОГО ПЛЕНА": 25-ЛЕТНИЙ МИЛЛИАРДЕР ВОЗРОДИТ ЧВК "ВАГНЕР" Спустя два месяца после гибели руководства "музыкантов" постепенно вырисовываются дальнейшие перспективы компании.
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