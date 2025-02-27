Юрист Хаминский: техосмотр носит для автовладельцев добровольный характер

Для обычных автовладельцев прохождение техосмотра стало добровольной процедурой. Если машину выпустили более четырех лет назад, то для постановки на учет могут потребовать диагностическую карту, сообщил РИА «Новости» руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.