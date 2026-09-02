«Плакатами всё завешено, а здесь никого нет»: оппоненты «Единой России» в ХМАО иронично оценили бойкот партией теледебатов

Кандидаты в Госдуму от «Единой России», выдвинутые по федеральному партийному списку от Ханты-Мансийского автономного округа, продолжают игнорировать предвыборные теледебаты, предоставленные в рамках бесплатного эфирного времени.
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