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«Плакатами всё завешено, а здесь никого нет»: оппоненты «Единой России» в ХМАО иронично оценили бойкот партией теледебатов

«Плакатами всё завешено, а здесь никого нет»: оппоненты «Единой России» в ХМАО иронично оценили бойкот партией теледебатов

Кандидаты в Госдуму от «Единой России», выдвинутые по федеральному партийному списку от Ханты-Мансийского автономного округа, продолжают игнорировать предвыборные теледебаты, предоставленные в рамках бесплатного эфирного времени.

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