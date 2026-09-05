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Одобрение сделки по поглощению компании Arcosa строительным гигантом CRH

Одобрение сделки по поглощению компании Arcosa строительным гигантом CRH

Акционеры американской компании Arcosa, Inc. (котирующейся на бирже NYSE под тикером ACA), крупного поставщика инфраструктурных решений и строительных материалов, 4 сентября 2026 года на специальном собрании утвердили сделку по поглощению компании международным концерном CRH plc (NYSE: CRH).

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