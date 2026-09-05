Одобрение сделки по поглощению компании Arcosa строительным гигантом CRH

Акционеры американской компании Arcosa, Inc. (котирующейся на бирже NYSE под тикером ACA), крупного поставщика инфраструктурных решений и строительных материалов, 4 сентября 2026 года на специальном собрании утвердили сделку по поглощению компании международным концерном CRH plc (NYSE: CRH).
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