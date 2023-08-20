Военное обозрение

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Кеннеди–младший: поставки Украине F-16 грозят катастрофой всему миру

Кеннеди–младший: поставки Украине F-16 грозят катастрофой всему миру

Поставки Украине истребителей F-16 грозят катастрофой всему миру, а не только Украине. По крайней мере, они не помогут предотвратить крах украинского государства.

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