Поставки Украине истребителей F-16 грозят катастрофой всему миру, а не только Украине. По крайней мере, они не помогут предотвратить крах украинского государства.
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