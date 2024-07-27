На обновлённом Лыбедском бульваре сломали антивандальные туалеты

Отмечается, что вандалы вырвали блок оплаты картами и сломали общий электронный замок. Автор поста задал рязанцам вопрос: «А кто-нибудь вообще успел воспользоваться новым туалетом до того, как его сломали?».
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