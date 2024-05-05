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В ООН выступили за свободу печати после запрета телеканала Al Jazeera в Израиле

В ООН выступили за свободу печати после запрета телеканала Al Jazeera в Израиле

Организация Объединённых Наций (ООН) через своего официального представителя Стефана Дюжаррика в воскресенье, 5 мая, раскритиковала решение израильских властей ограничить деятельность катарской медиасети Al Jazeera.

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