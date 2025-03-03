Омбудсмен отстояла право детей бойца СВО на пособия в Новосибирской области

Женщина не могла получить выплаты из-за отсутствия сведений о доходах мужа.В Новосибирской области уполномоченным по правам человека оказано содействие в восстановлении прав членов семьи военнослужащего – участника СВО.
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