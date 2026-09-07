Минобороны сообщило об эвакуации мирных жителей из Красноармейска

Министерство обороны Российской Федерации предоставило информацию о ходе эвакуации мирных жителей из города Красноармейск.
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Ничо так себе...
Так Красноармейск же ОСВОБОДИЛИ уж пол года как!
Или все-таки не освободили....?!