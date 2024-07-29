Театр абсурда
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Театр абсурда

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НАРОД РУССКОГО СОЛДАТА

НАРОД РУССКОГО СОЛДАТА

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Глава Ессентуков пишет : "Вот это Человек с большой буквы!  Под Ростовом парень остановил гумконвой с флагами России, Ставрополья и Ессентуков.

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