НАРОД РУССКОГО СОЛДАТА

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Глава Ессентуков пишет : "Вот это Человек с большой буквы! Под Ростовом парень остановил гумконвой с флагами России, Ставрополья и Ессентуков.
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