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Генштаб заявил об отсутствии планов по проведению мобилизации

Генштаб заявил об отсутствии планов по проведению мобилизации

Министерство обороны РФ не планирует проводить вторую волну мобилизации. Об этом в пятницу, 31 марта, заявил начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба (ГОМУ ГШ) Вооруженных сил Владимир Цимлянский.

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