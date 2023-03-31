Генштаб заявил об отсутствии планов по проведению мобилизации

Министерство обороны РФ не планирует проводить вторую волну мобилизации. Об этом в пятницу, 31 марта, заявил начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба (ГОМУ ГШ) Вооруженных сил Владимир Цимлянский.