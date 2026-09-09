Банки расширяют дистанционное урегулирование длительной просроченной задолженности

Сервис доступен для заёмщиков с просрочкой более 90 дней, процедура занимает около 20 минут, новым чатом уже воспользовались более 22 тыс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- РР Препараты Семавик...
- EP Препараты для леч...
- После массированн...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым