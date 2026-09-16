В список популярных на Ямале имен для новорожденных вошли Лев и Есения

На Ямале этим летом впервые стали родителями более 520 семей. Причем в 11 из них родились двойни, а в 39 — шестой ребенок.
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